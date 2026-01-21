Ciclone Harry danneggiata la condotta del dissalatore di Porto Empedocle

Le recenti mareggiate, intensificate dal passaggio del ciclone Harry, hanno causato danni alla condotta di scarico a mare del dissalatore di Porto Empedocle. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire il ripristino e la continuità del servizio. Si stanno valutando le misure necessarie per limitare l’impatto sull’approvvigionamento idrico della zona.

Le intense mareggiate delle ultime settimane, aggravate dal passaggio del ciclone Harry, hanno provocato un danno alla condotta di scarico a mare del dissalatore di Porto Empedocle. A comunicarlo è Siciliacque che ha segnalato lo sganciamento dagli ancoraggi sul fondale dell’ultimo tratto del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Porto Empedocle, il dissalatore mobile diventa fissoA Porto Empedocle, il dissalatore mobile installato nell’area ex Asi diventa un impianto fisso. Dissalatore a Porto Empedocle, Mare Nostrum sollecita risposte su costi e dismissioneA oltre cinque mesi dal consiglio comunale aperto del 10 luglio 2025, il comitato spontaneo Mare Nostrum sollecita nuovamente le autorità su questioni riguardanti il dissalatore di Porto Empedocle, focalizzandosi su costi e dismissione. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Allerta meteo in Sicilia, Sardegna e Calabria: il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia, onde oltre 8 metri ed evacuazioni; Maltempo, ciclone Harry flagella la Sicilia: onde alte 7 metri. Colpite anche Calabria e Sardegna, frane ed evacuati; Maltempo Sud Italia, gli aggiornamenti | Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna; Il ciclone Harry flagella la Sicilia: ferito un automobilista, si contano i danni. Ciclone Harry, il giorno dopo: nel Ragusano scatta la conta dei danni FOTORagusa – Con l’allontanarsi del cuore del forte maltempo del Ciclone Harry, la provincia di Ragusa si è risvegliata stamattina immersa in un clima di tregua apparente, dando il via alle operazioni di ... quotidianodiragusa.it Ciclone Harry, devastazione a Stazzo: lungomare distrutto, salvata un’anzianaLa furia del ciclone Harry non ha risparmiato nemmeno Stazzo, frazione marinara di Acireale, dove il maltempo ha lasciato dietro ... 98zero.com Il ciclone Harry ha messo alla prova la nostra terra. Tra vento e tempesta non abbiamo perso ciò che conta davvero: il coraggio, la solidarietà, l’orgoglio di essere calabresi. Ci rialzeremo. Sempre #lacnews24 #CicloneHarry #StormHarry #Calabria #alle - facebook.com facebook Ciclone Harry, il giorno dopo: la devastazione a Riposto (e non solo) è l’eccezione che diventa regola in territori sempre più fragili x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.