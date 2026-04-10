Siap Genova | Festa della polizia orgoglio storia e richiesta di coerenza istituzionale

Oggi si celebra la Festa della Polizia di Stato, un’occasione ufficiale che ricorda la storia e il ruolo di questa forza di polizia. La ricorrenza è anche un momento in cui si sottolinea l’importanza del rispetto delle regole e della coerenza tra i principi affermati e le azioni quotidiane. La cerimonia si svolge in diverse città, con discorsi, manifestazioni e momenti di commemorazione.

Oggi celebriamo la Festa della Polizia di Stato, una ricorrenza che rappresenta un momento di grande valore istituzionale e civile. Non si tratta soltanto di una celebrazione formale, ma di un’occasione per ricordare ai cittadini e alle istituzioni il lavoro quotidiano che le donne e gli uomini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Genova: un solo medico per la Polizia, allarme SiapLa pioggia che cade su Genova, oggi lunedì 9 marzo 2026, non lava via la preoccupazione che si è insinuata nelle aule della Regione Liguria. Storia, identità e orgoglio. La Festa dei Vigili del fuocoUn’istituzione sorta nell’antichità e che ha attraversato la storia, evolvendosi senza mai venir meno al suo scopo: garantire sicurezza e protezione... Festa della polizia, il sindacato Siap: Criticità riguardano personale e spostamento ufficiLa festa della polizia è l'occasione per il sindacato Siap di fare il punto sulle esigenze e gli obiettivi del reparto. Di seguito le dichiarazioni del presidente Roberto Traverso: Oggi celebriamo la ... primocanale.it Siap, militarizzare il centro storico di Genova ha fallitoNel centro storico di Genova continuiamo a registrare che si annunciano nuovi rafforzamenti dei controlli, ma non si parla seriamente di una strategia investigativa strutturata per colpire le ... ansa.it