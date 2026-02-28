Storia identità e orgoglio La Festa dei Vigili del fuoco

La Festa dei Vigili del fuoco celebra un’istituzione antica che nel corso dei secoli ha mantenuto il suo ruolo di salvaguardare le persone. Ogni anno si ricorda il lavoro di chi si dedica alla sicurezza pubblica, spesso intervenendo in situazioni di emergenza. Questa giornata evidenzia l’importanza di un corpo che si è evoluto nel tempo senza perdere il legame con le proprie radici.

Un’istituzione sorta nell’antichità e che ha attraversato la storia, evolvendosi senza mai venir meno al suo scopo: garantire sicurezza e protezione alla popolazione. Ieri si è celebrata per la prima volta la festa istitutiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, costituito con il regio decreto 27 febbraio 1939 e giunto all’ottantasettesimo anniversario. Il Comando dei vigili del fuoco di Reggio Emilia ha festeggiato l’evento, ispirato al tema ’Lì dove serve’, nella Sala degli specchi, al teatro Valli. Dopo la lettura del messaggio d’auguri del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’ingegnere Eros Mannino, ha preso la parola il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vigili del fuoco, festa per l'87esimo anniversario: "Identità forte e radicata, orgogliosi della nostra storia"

Una storia lunga 90 anni. I Vigili del Fuoco in festa tra impegno e prevenzione

