Siamo stati a vedere lo spettacolo a teatro su Stasi e Garlasco e ci sono cose che non vanno | il fact checking

Ieri sera al teatro Diana di Napoli è andata in scena la prima dello spettacolo intitolato

Ieri al teatro Diana di Napoli è andata in scena la prima dello spettacolo "Potresti essere tu - il caso di Garlasco": uno show che insinua il dubbio sulla colpevolezza di Alberto Stasi. Noi di Fanpage.it siamo andati e vi diciamo cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lo stato delle cose stasera su Rai 3: Garlasco, nuovi dubbi sugli alibi di Stasi e SempioNella puntata del 30 marzo, Massimo Giletti torna su Rai 3 con Lo Stato delle Cose: nuove indiscrezioni sulla perizia di Cattaneo potrebbero...

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Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini/Vavassori contro Norrie/De Minaur, esordio in doppio al Masters 1000 di Montecarlo; Plastica in mare, ma non c’è modo di smaltirla: Siamo stati costretti a ributtarla in acqua; Viaggio sulla nuova funivia di Parigi, il modello per la Valbisagno; Pasqua, più di quattrocentomila turisti in città: bagni in mare e folla ai Decumani.

Siamo stati ad Assisi, il cuore spirituale dell’Umbria: cosa vedere in un giorno per coglierne l’essenza (ed emozionarti)Arrivare ad Assisi significa entrare in una dimensione diversa. La città umbra, adagiata sulle pendici del Monte Subasio, ci ha accolto con il suo ritmo lento, quasi meditativo. Le pietre rosate delle ... greenme.it

Siamo stati a Peccioli, il paese delle statue Giganti (che dovresti visitare anche tu)Il nostro viaggio verso Peccioli, nel cuore della Valdera toscana in provincia di Pisa, scorreva tra colline morbide, filari di viti e silenzi interrotti solo dal vento. Nulla prepara davvero a ciò ... greenme.it

Siamo stati a Zafferia e ci siamo trovati davanti a una situazione talmente delicata da mandare tutto in corto circuito. Serve un intervento immediato da parte dell’Istituto Autonomo Case Popolari. Ecco cosa farò da Presidente della Regione! Se vuoi che passia - facebook.com facebook

Siamo stati a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, per osservare da vicino i nuovi modelli eyewear dell'iconico brand orologiero, prodotti da Thélios: «Le armoniche proporzioni dell’uomo incontrano la precisione della meccanica», ci racconta il direttore creativo x.com