Si valorizzeranno le rotte del Cammino di San Vicino dal bando ' Bici in Comune' arrivano 60mila euro

Il Comune di Sarsina ha ottenuto un contributo di 60mila euro attraverso il bando “Bici in Comune”, arrivando undicesimo su oltre mille enti partecipanti. La somma sarà destinata alla valorizzazione delle rotte del Cammino di San Vicino, in collaborazione con il Comune di Verghereto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un progetto più ampio di promozione delle piste ciclabili nella zona.

Il Comune di Sarsina, su oltre mille comuni che hanno concorso al bando “Bici in Comune”, si è classificato 11esimo ottenendo il significativo contributo di 60mila euro in partenariato con il Comune di Verghereto.Si tratta di un’iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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