Varese | 60mila euro per il sociale 22 associazioni sostenute dal Comune per servizi e inclusione

Il Comune di Varese ha assegnato 60.000 euro a 22 associazioni locali, per sostenere progetti sociali e di inclusione. La cifra viene distribuita tra organizzazioni che offrono servizi come assistenza agli anziani, attività per giovani e supporto alle persone con disabilità. Tra le realtà beneficiarie ci sono parrocchie e enti del terzo settore, che pianificano interventi concreti sul territorio. La somma rappresenta un aiuto diretto alle iniziative di prossimità, destinate a rafforzare il tessuto sociale di Varese. La decisione mira a favorire un’azione più efficace sul campo.

Varese Investe nel Sociale: Sessantamila Euro a Ventidue Realtà del Territorio. Il Comune di Varese ha destinato complessivamente sessantamila euro a ventidue associazioni, enti del terzo settore e parrocchie impegnate nel sociale. L’iniziativa, frutto del bando 2025 dedicato alla sussidiarietà, mira a sostenere le organizzazioni che offrono servizi essenziali e progetti di aiuto alla comunità varesina. Un Sostegno Concreto per Chi Aiuta gli Altri. L’amministrazione comunale ha voluto riconoscere il ruolo fondamentale del terzo settore nel tessuto sociale varesino. L’erogazione dei fondi, con un contributo medio di circa 2700 euro per ciascuna realtà, rappresenta un sostegno concreto per le attività quotidiane e i progetti specifici portati avanti da queste organizzazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

