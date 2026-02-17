Turismo bando da 60mila euro per le iniziative | proposte entro il 5 marzo

Il Comune di Milano ha aperto un bando da 60.000 euro per finanziare progetti turistici, a causa della forte richiesta di attività in centro città. Gli operatori e le associazioni possono inviare le loro proposte entro il 5 marzo, con l’obiettivo di rilanciare eventi e promozioni locali. È possibile partecipare con proposte che coinvolgano anche attività culturali e sportive.

C'è tempo fino al prossimo 5 marzo per presentare le domande finalizzate all'attribuzione di contributi di compartecipazoine per il sostegno alle iniziative turistiche. Destinatari sia le associazioni del territorio che altre tipologie di soggetti giuridici privati. Il bando, che rappresenta una novità per il settore ed è stato presentato martedì 17 febbraio in comune dall'assessore Rocco Garufo, riguarda eventi da svolgersi nel semestre marzo-agosto 2026. Il contributo sarà concesso previa istruttoria da parte di una commissione tecnica appositamente costituita. "Il nostro bando è già pubblicato da qualche giorno - ha sottolineato l'assessore Garufo - ed è la novità sostanzialmente di quest'anno.