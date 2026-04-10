Soffocato durante la cena muore dopo giorni di agonia

Un uomo di 74 anni è deceduto dopo aver subito un episodio di soffocamento durante una cena con la famiglia in un locale di Frosinone. Dopo alcuni giorni di agonia, le sue condizioni sono peggiorate e alla fine non ce l’ha fatta. L’incidente è avvenuto nel locale, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Non ce l’ha fatta Arduino Carlini, l’uomo di 74 anni residente a Ceprano e rimasto vittima di un grave episodio di soffocamento mentre si trovava a cena con i familiari in un locale di Frosinone. Dopo giorni di ricovero in condizioni critiche, è deceduto nella mattinata odierna a causa delle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Tragedia a Sestu: bimbo di 5 anni muore soffocato durante la cenaUn bambino di circa cinque anni ha perso la vita ieri sera a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari, dopo essere rimasto soffocato da un... Tragedia a Torino: bambino di 11 mesi muore soffocato durante la cenaABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma in casa mentre la madre era in ospedale Una tragedia ha colpito una famiglia a Torino, dove un bambino di appena... Temi più discussi: Petralia Sottana, 62enne si sente male durante una cena tra amici e muore soffocato; Roma, malore dopo una cena con gli amici: muore 15enne; Come si fa la manovra di Heimlich, la tecnica salvavita che tutti dovrebbero conoscere; Perde la vita soffocato da un pezzo di pizza. Perde la vita soffocato da un pezzo di pizzaUna serata tra amici, una pizza, la normalità di un momento conviviale. Poi, all’improvviso, il dramma. Un uomo di 62 anni ha perso la vita soffocato mentre stava cenando in pizzeria. È accaduto a ... tp24.it Tragedia a Marcianise: donna muore soffocata da un boccone di mozzarella durante la cenaUna tragedia ha scosso la comunità di Marcianise nella serata del 22 agosto. Lucia Valentino, 62 anni, ha perso la vita per soffocamento dopo aver ingerito un pezzo di mozzarella mentre si trovava in ... ilmattino.it Queste notizie ci addolorano profondamente. In questi giorni di Pasqua vorremmo solo buone notizie — e invece… Si chiamava Giuseppe Macalusio, aveva 62 anni. È morto soffocato durante una cena con gli amici a Petralia Sottana, in Sicilia. Gli amici ha - facebook.com facebook