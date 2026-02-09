Falciato mentre attraversa la strada muore dopo 26 giorni di agonia

Un uomo di Ravenna è morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto circa un mese fa, e lui ha trascorso 26 giorni in ospedale, in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate sono risultate troppo gravi e alla fine non c’è stato nulla da fare. La comunità si stringe attorno ai familiari, che ora piangono la perdita.

Ravenna, 9 febbraio 2026 – Ha lottato per 26 giorni in ospedale, in condizioni gravissime. I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma le ferite causate dall'impatto con l'auto erano troppo gravi. Si è spento così sabato sera Bruno Zaccarini, 84 anni compiuti lo scorso 26 gennaio, mentre era già ricoverato in condizioni gravissime. L'incidente era avvenuto la mattina dello scorso 12 gennaio in via Faentina, all'altezza del Penny Market e vicino all'incrocio con via Romolo Conti. L'uomo viveva in zona ed era uscito di casa a piedi quando è stato travolto da una Lancia Y condotta da una 42enne ravennate.

