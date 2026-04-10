Stamattina a Palermo, due operai sono rimasti vittime di un incidente sul lavoro mentre si trovavano su una gru. Il cestello del mezzo si è ribaltato, facendo perdere l’equilibrio ai lavoratori, che sono caduti dal decimo piano. Le vittime sono un uomo di 50 anni e un altro di 41 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Due operai sono morti questa mattina a Palermo mentre stavano lavorando su una gru. Daniluc Tiberi Un Mihai, 50 anni, e Najahi Jaleleddine, 41 anni, sono caduti dal decimo piano quando il cestello del mezzo si è ribaltato. A quel punto, il braccio che lo sorreggeva si è rotto provocando l’incidente. È rimasto ferito anche il dipendente di un negozio di ricambio pneumatici sotto il palazzo in ristrutturazione: si chiama Emanuele Parisi, 34 anni, e si è salvato perché i copertoni hanno attutito la caduta del braccio della gru finito sulla tettoia dell’esercizio commerciale. L’uomo ha subito un trauma alla testa ed è stato trasportato all’ ospedale di Villa Sofia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si ribalta il carrello e si spezza il braccio della gru: due operai morti a Palermo

Si ribalta carrello della gru e precipitano nel vuoto mentre lavorano: morti due operai a PalermoIncidente sul lavoro in via Ruggero Marturano a Palermo: due operai sono caduti da una gru e sono morti.

Due operai morti a Palermo, precipitati dal carrello della gru: un terzo si è salvato finendo su dei copertoniGrave incidente sul lavoro a Palermo, in via Ruggero Marturano, dove tre operai sono caduti da una gru.

Argomenti più discussi: Si ribalta con il muletto in azienda, inutili i soccorsi: morto operaio 57enne; Gravissimo incidente sul lavoro a Palermo: morti due operai, c’è anche un ferito in gravi condizioni.

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Tragedia in via Ruggero Marturano a Palermo. Due persone sono precipitate da una gru e sono morte. I lavoratori sono caduti dal carrello. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici. Sentiamo Piero Ceraul - facebook.com facebook

La strage sul lavoro: a #Palermo si ribalta una gru, due operai precipitano e muoiono. Un terzo si salva cadendo su alcuni pneumatici. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com