Stamattina a Palermo si è verificato il crollo di una gru in via Marturano, nei pressi di via Ammiraglio Rizzo. L’incidente ha causato la morte di due operai. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi, non è stato possibile salvare le vite delle persone coinvolte. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente.

AGI - Crolla una gru a Palermo e due operai perdono la vita. È accaduto stamattina in via Marturano, non lontano dalla via Ammiraglio Rizzo. Un terzo operaio sarebbe invece ferito. Le vittime Daniluc Tiberi e Najahi Jaleleddine, rispettivamente di 50 e 41 anni stavano lavorando a un palazzo su un cestello sorretto da una gru, precipitando su una pensilina di un negozio di pneumatici. Il ferito sarebbe un impiegato del negozio di pneumatici. Sul posto i vigili del fuoco e personale del 118 assieme ad agenti della polizia di stato. La dinamica dell'incidente sul lavoro a Palermo . Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, giunti sul posto alle 11. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Cede il 'braccio' di una gru: morti due operai a Palermo

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