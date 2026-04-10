Si rinnova il direttivo della Rete Magica il presidente Senzani Pezzi lascia

Il 16 aprile si è svolto il rinnovo del direttivo dell’associazione “La Rete Magica”, attiva tra Forlì e Meldola e impegnata nell’offrire supporto a persone con patologie neurodegenerative e ai loro familiari. Durante l’assemblea, è stato annunciato che il presidente in carica lascerà l’incarico, mentre sono stati eletti i nuovi membri del consiglio direttivo. La data segna un momento di cambiamento per l’organizzazione.