Due operai sono deceduti a Palermo, precipitati da una gru in via Ruggero Marturano, mentre un altro è riuscito a salvarsi, finendo sui copertoni sottostanti. L’incidente è avvenuto questa mattina, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le operazioni di recupero e i rilievi necessari. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Grave incidente sul lavoro a Palermo, in via Ruggero Marturano, dove tre operai sono caduti da una gru. Due di loro, secondo quanto riferito da ANSA, sono morti dopo il volo nel vuoto. Un terzo, invece, si è salvato dopo essere atterrato su dei copertoni del negozio di ricambi che si trovava in strada all’angolo con via Ammiraglio Rizzo. Precipitano da una gru, morti due operai a Palermo Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto nella mattina di venerdì 10 aprile in via Ruggero Marturano, in zona Fiera del Mediterraneo. Secondo quanto ricostruito, tre operai stavano lavorando sul cestello di una gru che improvvisamente si è ribaltato facendoli cadere nel vuoto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Due operai morti a Palermo, precipitati dal carrello della gru: un terzo si è salvato finendo su dei copertoni

Si ribalta carrello della gru e precipitano nel vuoto mentre lavorano: morti due operai a PalermoIncidente sul lavoro in via Ruggero Marturano a Palermo: due operai sono caduti da una gru e sono morti.

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RICEVIAMO DA VIA LEOPARDI E PUBBLICHIAMO Direttore, buonasera. Le comunico che, dopo la pubblicazione del suo messaggio sulla sua pagina Facebook, “miracolosamente” pochi minuti fa sono intervenuti due operai che, con due sacchetti di asfalto - facebook.com facebook