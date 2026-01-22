Renzi bullo | l’ex premier perde con il Fatto Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali
Matteo Renzi ha perso in appello contro il Fatto Quotidiano in una causa per diffamazione davanti al tribunale civile di Firenze. L’ex premier dovrà sostenere un costo di 225 mila euro per le spese legali. La sentenza chiude un procedimento avviato in precedenza, confermando la decisione di primo grado e segnando un passo importante nel contenzioso tra Renzi e il quotidiano.
Matteo Renzi ha perso in appello contro il Fatto Quotidiano in una causa per diffamazione al tribunale civile di Firenze. E ora dovrà pagare 225.674,42 euro di spese legali. «Con le cause civili contro Travaglio conto di pagare tre o quattro rate del mutuo. La chiamerò villa Travaglio. Anzi no, porta un po’ sfiga», aveva detto l’ex premier nel febbraio 2019. In occasione del suo 50esimo compleanno offrì un pranzo a base di “pappa col pomodoro, ragù di cinta senese, il brunelleschiano peposo all’imprunetana, gelato tipico fiorentino”. La richiesta e la sentenza. Renzi aveva chiesto 500 mila euro di danni morali, esistenziali, patrimoniali e non patrimoniali.🔗 Leggi su Open.online
