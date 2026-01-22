Renzi bullo | l’ex premier perde con il Fatto Dovrà pagare 225 mila euro di spese legali

Matteo Renzi ha perso in appello contro il Fatto Quotidiano in una causa per diffamazione davanti al tribunale civile di Firenze. L’ex premier dovrà sostenere un costo di 225 mila euro per le spese legali. La sentenza chiude un procedimento avviato in precedenza, confermando la decisione di primo grado e segnando un passo importante nel contenzioso tra Renzi e il quotidiano.

