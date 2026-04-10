Shurouq rimasta vedova a 31 anni a Gaza | Io e mia figlia ancora sfollate viviamo a metà tra pace e guerra

Shurouq ha 31 anni ed è residente a Gaza, dove lavora come operatrice per un’organizzazione umanitaria. Dopo la perdita del marito, ucciso poche settimane dopo l’inizio del conflitto del 7 ottobre 2023, si trova a vivere con la figlia di tre anni in una condizione di sfollamento. A sei mesi dalla fine delle ostilità, dice di sentirsi ancora senza una vera casa, pur rimanendo nella sua terra.

In esclusiva a Fanpage.it la storia di Shurouq, 31enne operatrice di Save the Children a Gaza, rimasta da sola con la sua bimba di 3 anni dopo che il marito è stato ucciso poche settimane dopo il 7 ottobre 2023: "A sei mesi dal cessate il fuoco non mi sento a casa, anche se mi trovo nella mia terra. Mi sento come una straniera, sfollata e ospite dai parenti. Io e mia figlia abbiamo perso la nostra privacy". 🔗 Leggi su Fanpage.it Ermal Meta: “È una bestemmia quello che succede a Gaza. All’Eurovision urlerei a Israele la mia canzone”Ermal Meta ha spiegato che, se dovesse vincere il Festival di Sanremo con "Stella Stellina", parteciperebbe all'Eurovision per un motivo ben preciso. Leggi anche: L’Ucraina a 4 anni dall’inizio della guerra tra corruzione e resistenza: “Nessuno crede più alla pace”