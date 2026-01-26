Keir Starmer si appresta a visitare la Cina, seguendo le recenti visite di leader europei come Macron e Carney. Questa scelta riflette un crescente interesse degli alleati della NATO verso Pechino, spostando l’attenzione dall’America alla Cina stessa. La visita rappresenta un momento importante nelle relazioni internazionali, sottolineando la volontà di dialogo e cooperazione tra l’Occidente e la Cina.

Keir Starmer volerà in Cina per una visita di Stato. A Pechino si sono appena recati il presidente francese Emmanuel Macron, a dicembre, e il primo ministro canadese Mark Carney, a metà gennaio. Mentre l'alleanza transatlantica si sgretola e alcuni Paesi guardano alla Cina come a una sponda con cui stringere accordi. Ci proverà adesso anche il premier britannico. Ma gli analisti di Chatham House avvertono dello "strumento di potere invisibile" di Pechino "esercitato attraverso legami e dipendenze economiche, più difficile da individuare e da decodificare una volta integrato". E non solo in settori strategici come le terre rare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Starmer vola in Cina dopo Marcron e Carney. Ora gli alleati Nato guardano a Pechino e non più agli Usa

Approfondimenti su starmer vola

La disputa tra Stati Uniti e Cina sul petrolio venezuelano riguarda la consegna di circa 30-50 milioni di barili di petrolio di alta qualità.

Il Pentagono ha annunciato un cambio di priorità nelle sue strategie di sicurezza, concentrandosi sul rafforzamento dei controlli di confine.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su starmer vola

Argomenti discussi: Bye Bye Usa. Il Regno Unito vuole una nuova Golden Era con la Cina.

Starmer vola in Cina dopo Marcron e Carney. Ora gli alleati Nato guardano a Pechino e non più agli UsaKeir Starmer volerà in Cina per una visita di Stato. A Pechino si sono appena recati il presidente francese Emmanuel Macron, a dicembre, e il ... iltempo.it

Starmer viaggia in Cina e poi in Giappone, il governo Gb formalizza la visita(ANSA) - LONDRA, 26 GEN - Keir Starmer parte martedì 27 gennaio per una visita in Cina destinata a cercare di rilanciare, sullo sfondo delle tensioni geopolitiche attuali con il grande alleato america ... msn.com

In crisi la storica “Special relationship” che lega i due Paesi dopo le pesanti critiche di Trump a Starmer e la dura risposta del premier laburista. Dai cinque no del britannico alla stizza del presidente americano: la tensione degli ultimi giorni ricorda la celebre s - facebook.com facebook