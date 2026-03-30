Sette giocatori della Juventus in vendita inclusi tre nuovi arrivati del 2025

La Juventus ha messo in vendita sette giocatori, tra cui tre arrivati nel 2025. La notizia è stata diffusa in seguito alla partita di Coppa Italia disputata a Bergamo, durante la quale uno dei giocatori coinvolti ha reagito sul campo. La lista comprende calciatori di diverse posizioni e provenienze, mentre il club non ha ancora comunicato dettagli sui tempi o le modalità delle eventuali cessioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. BERGAMO, ITALIA – 5 FEBBRAIO: Jonathan David della Juventus reagisce durante il match dei quarti di finale di Coppa Italia tra Atalanta BC e Juventus FC arena New Balance. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Giungono notizie dal mondo del calcio che almeno sette giocatori della Juventus saranno messi sul mercato durante la prossima finestra di trasferimenti estiva. Questa lista include tre nuove acquisizioni realizzate all’inizio della stagione 2025-26. I tifosi si chiedono quali siano i giocatori destinati a lasciare il club bianconero. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sette giocatori della Juventus in vendita, inclusi tre nuovi arrivati del 2025. Aggiornamenti e notizie su Sette giocatori Fanta-analisi volti nuovi: ruolo e quotazione dei giocatori arrivati dal mercato invernaleTutte le informazioni utili per il fantacalcio sui volti nuovi e anche su chi ha cambiato squadra nel nostro campionato durante il mercato invernale. Juventus, ma dove sono finiti?! Sette giocatori spariti via via dai radar di Spalletti: l’analisi sui calciatori della rosa bianconeradi Redazione JuventusNews24Juventus, il tecnico boccia clamorosamente i nuovi acquisti e le alternative si rivelano un totale flop per le rotazioni... Cerimonia per i 260 nuovi nati nei primi sette mesi del 2025: "Vogliamo una Cesena sempre più accogliente"Si è svolta sabato mattina, nei locali della Biblioteca Malatestiana Ragazzi, la tradizionale cerimonia di consegna del kit ‘Benvenuto bebè’, che ha... SERIE A CALCIOMERCATO JUVENTUS PT.2