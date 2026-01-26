Tennistavolo Serie A1 la Top Spin Messina stende il Muravera e sale sul podio

Nella prima giornata di ritorno della Serie A1 di tennistavolo, la Top Spin Messina WatchesTogether ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, conquistando il terzo posto in classifica. La partita si è svolta a Villa Dante, segnando un passo importante per la squadra nel campionato maschile. Un risultato che testimonia il buon stato di forma e la crescita del team in questa fase della stagione.

A Villa Dante la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, con il tecnico Marco Faso in panchina, si è imposta per 3 a 0 nella prima gara del girone di ritorno Una serata perfetta. A Villa Dante, nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo, la Top Spin Messina WatchesTogether ha battuto con un perentorio 3-0 il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, operando il sorpasso al terzo posto in classifica. Al primo impegno casalingo del 2026, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio, con il tecnico Marco Faso in panchina, ha celebrato nel modo migliore davanti ai propri tifosi la Coppa Italia conquistata ad Ancona.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Tennistavolo A1, la Top Spin Messina cala il tris di vittorie Leggi anche: Tennistavolo A1, la Top Spin Messina chiude l’anno contro Sassari a Villa Dante La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Tutti i risultati del secondo concentramento di serie A1 e A2 paralimpiche; Tennistavolo, A1: scatta il girone di ritorno per la Top Spin Messina, sfida con Muravera; TENNISTAVOLO A1- La Top Spin Messina ospita il Muravera. Dopo la vittoria in Coppa Italia riprende il cammino in campionato; Top Spin Messina-Muravera, Serie A1 al via a Villa Dante. Tennistavolo, A1: scatta il girone di ritorno per la Top Spin Messina, sfida con MuraveraRiprende il Campionato di Serie A1 maschile di Tennistavolo, con la Top Spin Messina WatchesTogether impegnata domani nella prima giornata ... 98zero.com La Top Spin Messina riparte da Villa Dante nel girone di ritornoDopo la pausa per la Coppa Italia, vinta dalla formazione peloritana, il campionato riparte contro la terza della classe per i ragazzi di coach Wang Hong Liang The post La Top Spin Messina riparte da ... msn.com Tennistavolo A4 Verzuolo: i master della Serie A1 si qualificano alla Final Four! La famiglia Garello domina i campionati provinciali assoluti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.