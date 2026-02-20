Serie A1 doppio impegno casalingo ravvicinato per la Top Spin Messina
Due gare attendono, nel weekend, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio. Sabato è in programma il recupero contro la Virtus Servigliano, domenica avversaria la capolista Bagnolese Un week-end di fuoco per la Top Spin Messina WatchesTogether. Sabato, alle ore 17, presso la palestra di Villa Dante (ingresso libero), la squadra del presidente Giorgio Quartuccio riceverà la visita della Virtus Servigliano, nel recupero della seconda giornata di ritorno di serie A1 maschile, match che verrà arbitrato da Raffaele D’Ambrogio di Messina. Domenica, sempre alle 17, si tornerà in campo fra le mura amiche per affrontare l’Alfa Food Bagnolese, con direzione di gara affidata a Massimo Napoli di Catania.🔗 Leggi su Today.it
