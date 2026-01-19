. Il lavoro sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire dal 23 gennaio! L’artista: Andrea Barone ha conseguito presso il Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno i seguenti titoli accademici: Diploma accademico di I livello in Composizione, indirizzo musica applicata alle immagini, e Diploma accademico di II livello in Composizione multimediale, sotto la guida del maestro Lucia Ronchetti, entrambi con votazione di 110 e lode. Ha inoltre conseguito il diploma tradizionale di Pianoforte con il maestro Giuseppe Squitieri e il Diploma accademico di II livello in Pianoforte e Tastiere Pop Rock con il maestro Rocco Petruzzi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Seasons” è il nuovo album del compositore e pianista Andrea Barone

“I sensi del mare”, esce il nuovo album del pianista Paul Robino

Il 23 gennaio esce “I sensi del mare”, il nuovo album del pianista e compositore Paul Robino. Disponibile in formato CD e Vinile, il progetto nasce dalla collaborazione con il rinomato maestro Vince Tempera, che ha curato gli arrangiamenti e la direzione orchestrale. Un’uscita che rappresenta un importante momento nella carriera di Robino, offrendo un’esperienza musicale sincera e raffinata.

Leggi anche: Accordiacorde: in concerto il compositore e pianista Domenico Quaceci

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

The Elder Scrolls Online cambia rotta: confermato il nuovo modello a Seasons dal 2026 - Con una presentazione ricca di dettagli e un lungo momento di confronto con la community, ZeniMax Online Studios ha confermato un cambiamento strutturale profondo per The Elder Scrolls Online. 4news.it