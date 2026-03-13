Jazz Club doppio appuntamento con il recital lirico ‘Guenter-Bossi-Sanna’ e ' Serico Tonale'

Domenica 15, il Jazz Club di Ferrara ospita due eventi: alle 16.30 si terrà un recital lirico intitolato ‘Guenter-Bossi-Sanna’ organizzato con Senzaspine. Nella stessa giornata, è previsto un altro appuntamento, anche se l’orario e i dettagli non sono stati ancora comunicati. Gli appassionati di musica classica e jazz potranno quindi partecipare a questa doppia proposta.

Domenica 15, doppio appuntamento al Jazz Club di Ferrara. Nel pomeriggio, alle 16.30, recital lirico ‘Guenter-Bossi-Sanna’ in collaborazione con Senzaspine. In serata, alle 21, sarà la volta di Ludovica Manzo e Ruggero Fornari, protagonisti della rassegna ‘Serico Tonale’. Il recital del pomeriggio prende forma dall’incontro tra il soprano Louise Guenter e il baritono Francesco Bossi, due giovani voci della lirica italiana che trovano nel palcoscenico uno spazio di dialogo e condivisione. Accompagnati al pianoforte da Claudio Sanna, costruiscono un programma che attraversa la musica da camera e l’opera, accostando pagine di Ravel, Strauss e Duparc ai grandi autori del teatro musicale come Mozart, Rossini e Bellini. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Gloria gaynor, jazz tribute: l'appuntamento al Miles jazz clubUna serata travolgente, il prossimo 3 gennaio, dedicata a Gloria Gaynor, icona assoluta della musica internazionale, voce potente e simbolo di... Leggi anche: Jazz Club, doppio spettacolo con i Camerata Musikus e Francesco Massaro Aggiornamenti e notizie su Jazz Club Temi più discussi: Festival Crossroads a Imola: tutti gli appuntamenti in città; Fantoni Jazz Club, al via la rassegna organizzata con Sì Viaggiare; Dal 3 al 31 marzo cinque appuntamenti con Il rito del jazz alla Cascina Cuccagna di Milano; Nasce la rassegna Fantoni Jazz Club La Spezia, primo appuntamento venerdì con Ilaria Biagini Trio & More. Doppio appuntamento al Noi tra jazz e festa della donnaIn riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al grande jazz romagnolo. Stasera ... ilrestodelcarlino.it Maestro dell’improvvisazione, Craig Taborn al Jazz ClubStasera il Jazz Club chiude in bellezza questa edizione di Ferrara in Jazz celebrando la Giornata internazionale del jazz Unesco con un doppio appuntamento: si parte alle 21 con il concerto dello ... ilrestodelcarlino.it Imola, il Combo Jazz Club compie 40 anni e scrive la storia musicale del circondario - facebook.com facebook