Serena Brancale torna sul palco di Sanremo, ma questa volta con un motivo molto personale. Dopo sei anni, la cantante ha scritto una lettera alla madre scomparsa, che ancora le brucia dentro, e la porta come brano in gara, “Qui con me”. La sua interpretazione si presenta semplice e intensa, senza filtri, per raccontare un dolore che non si è mai spento.

Dimenticate la Serena Brancale dello scorso anno di “Anema e Core”. Stavolta la cantante si presenta al Festival di Sanremo 2026 con “ Qui con me” un brano intimo, una ballad che parla alla madre scomparsa. Serena Brancale ha deciso di mostrare i muscoli della voce e ci riesce bene, molto bene con questa super ballad. Un dispiegamento di violini e di archi che poggia sulla voce che potrebbe strappare addirittura qualche standing ovation. Sanremese con cognizione di causa. Tra i versi più toccanti della canzone: “E se ti portassi via da quelle stelle per cancellare il tuo addio dalla mia pelle”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo 2026 con una lettera a mia madre che non c’è più. Ci ho messo sei anni per scriverla, ma è una ferita ancora aperta”: così Serena Brancale

Approfondimenti su Sanremo 2026

Shakira condivide il suo percorso di rinascita dopo momenti difficili, affrontando ferite profonde e ritrovando forza e felicità.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle); Canzoni Sanremo 2026, le nostre prime pagelle dopo i preascolti; Amore e nostalgia: abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo 2026 e queste sono le nostre pagelle; Sanremo 2026, il primo ascolto delle canzoni dei Big: temi, autori e curiosità.

Sanremo 2026, Paradiso con gli Stadio e Luchè con Grignani: prime voci su cover e duettiIn attesa dell'annuncio ufficiale impazzano i rumors sulla serata dal 27 febbraio, per Lamborghini un ospite internazionale ... adnkronos.com

Achille Lauro ospite a Sanremo 2026: l’omaggio alle vittime di Crans-Montana, l’indiscrezioneDietro l’arrivo al Festival di Achille Lauro sembrerebbe esserci una motivazione molto profonda. Non si tratterebbe di una semplice ospitata ad un evento di grande importanza, ma di un modo originale ... donnaglamour.it

Serena Brancale: in "Qui con me" tutte le fragilità che ho sempre nascosto x.com

Serena Brancale - facebook.com facebook