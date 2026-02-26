Serena Brancale | Prima di esibirmi a Sanremo 2026 ho dimenticato il testo vivo di musica grazie a mia madre

Serena Brancale disegna “Qui con me”, il suo brano a Sanremo 2026 nel format di Fanpage.it “Disegna la canzone”. L'artista barese racconta il rapporto con la madre scomparsa e spiega perché ha ha deciso di farlo solo ora: “È un modo per sconfiggere il dolore, prima non ci riuscivo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

