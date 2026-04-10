Sequestri per un milione e 170 arresti nel novarese | ora la polizia pensa a un piano anti-truffe con le parrocchie

Negli ultimi dodici mesi, le forze dell'ordine nel territorio novarese hanno effettuato 170 arresti e sequestri patrimoniali per un valore superiore a un milione di euro. L'attività si è concentrata su operazioni di contrasto alla criminalità, e ora le autorità stanno valutando un piano specifico per prevenire truffe, coinvolgendo anche le parrocchie.

L’attività della polizia di Stato nel territorio novarese nell’ultimo anno si è conclusa con un bilancio di 170 arresti e sequestri patrimoniali che hanno superato il milione di euro. I dati, diffusi durante le celebrazioni per il 174° anniversario del corpo, proiettano la questura verso una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestriTempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa... Gli arresti, i sequestri e le multe: un anno di controlli della polizia locale di SeregnoNel corso del 2025 sono stati 253 gli incidenti, 45 in meno dell’anno scorso, oltre 8mila gli interventi della polizia locale, 109 le persone... Temi più discussi: Oltre un milione di persone controllate a Milano: calano gli arresti, volano i sequestri di hashish; Clan Senese, sequestro da oltre un milione di euro: auto, orologi e conti nel mirino dei carabinieri; Clan Senese, sequestro da un milione di euro tra auto di lusso e orologi; Fatture false e frode fiscale da oltre un milione: sequestri e 14 indagati tra Parma e altre province. Il tesoro del boss Leandro Bennato, sequestrate ville e 40 ettari di terreni per un milione di euroL'operazione dei carabinieri colpisce il patrimonio del boss già detenuto al 41 bis. Il blitz tra Umbria e Lazio ... romatoday.it Droga, sequestrato un milione di euro al boss Leandro BennatoNuovo duro colpo al narcotraffico romano. Immobili, terreni, orologi di lusso e conti bancari. Il mercato della droga frutta decine di milioni di euro al mese ... rainews.it #Noto | #Irregolarità #settoreequino: #sequestri e #denunce, #sanzioni per oltre per #25milaeuro - facebook.com facebook Frode sul gasolio agricolo. Arresti, denunce, sequestri e perquisizioni x.com