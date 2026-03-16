Truffe informatiche del clan Mazzarella 16 arresti e sequestri

Dalle prime ore del mattino, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea. Sono coinvolte 16 persone, tutte ritenute vicine al clan Mazzarella, nell’ambito di un’indagine su truffe informatiche. Sono stati effettuati anche sequestri di beni e strumenti collegati alle attività illecite.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea, a carico di 16 persone ritenute vicine al clan Mazzarella. Gli indagati sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose. Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestri Articoli correlati Clan dei Casalesi, due arresti per truffe informatiche e riciclaggio: sottratti circa 800mila euroDue persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Napoli con l’accusa di associazione per delinquere e autoriciclaggio, con l’aggravante... Truffe informatiche e per mantenere le famiglie del clan: 24 indagati, blitz della Finanza anche ModenaI tentacoli della criminalità organizzata campana e le moderne frodi informatiche si intrecciano in una vasta operazione della Guardia di Finanza... Tutto quello che riguarda Truffe informatiche Temi più discussi: Camorra, truffe online per riempire le casse dei Casalesi, due arresti; Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestri; Il clan dei casalesi gestiva le truffe online, i proventi andavano alle famiglie dei detenuti: due arresti, 24 indagati; Truffe informatiche e per mantenere le famiglie del clan: 24 indagati, blitz della Finanza anche Modena. Camorra e truffe, 16 misure cautelari. Colpo al clan MazzarellaGli indagati sono accusati di associazione per delinquere, frode informatica, detenzione abusiva di armi aggravati dalle finalità mafiose ... rainews.it I bancomat della camorra, sgominata la rete di cyber-truffe del clan Mazzarella: 16 arrestiDalle prime luci del giorno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo una massiccia operazione sul territorio. Al centro del mirino ... cronachedellacampania.it Oltre un lombardo su cinque dichiara di essere stato vittima di una truffa online. Nel 2024, secondo i dati della Polizia Postale lombarda, le somme complessivamente sottratte ai cittadini attraverso truffe online e frodi informatiche hanno superato i 47 milioni - facebook.com facebook Frodi informatiche, svuotavano i conti correnti per dare soldi ai Casalesi: arrestati 2 imprenditori -Guardia di finanza e Dda di Napoli documentano 38 truffe con 800mila euro sottratti con le tecniche di phishing, smishing e vishing @GDF @TgrRai x.com