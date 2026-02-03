Controllore del bus aggredito da un gruppo di maranza senza biglietto | finisce all’ospedale

Un controllore del bus di Seta è finito in ospedale questa mattina a Scandiano. Era in servizio quando un gruppo di ragazzi senza biglietto lo ha aggredito. L’uomo ha riportato ferite e ora si trova sotto osservazione. La polizia sta cercando di identificare i responsabili.

Reggio Emilia, 3 febbraio 2026 – Un controllore di Seta è stato aggredito stamattina a Scandiano da un gruppo di ‘maranza’. È accaduto poco prima delle 8, nei pressi dell’istituto scolastico superiore Gobetti. L’accertatore – un 56enne residente a Rubiera e dipendente della società che gestisce i trasporti su Reggio e provincia – era salito a bordo per verificare il regolare possesso di biglietti e abbonamenti degli utenti sul bus extraurbano 3815 sulla tratta ‘Castellarano-Gobetti’ che in quel momento era fermo. Un gruppo di ragazzini (da capire ancora se siano minorenne) sorpresi senza il titolo di viaggio, ha reagito con violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Controllore del bus aggredito da un gruppo di maranza senza biglietto: finisce all’ospedale Approfondimenti su Seta ReggioEmilia Aggressione sul bus Cotral a Fiumicino: controllore colpito da un ragazzo senza biglietto Giovedì 22 gennaio, sulla linea Cotral Ostia-Fiumicino Darsena, un controllore è stato aggredito da un ragazzo senza biglietto a Fiumicino. Violenza in stazione a Fano: controllore aggredito dal passeggero senza biglietto Nella stazione di Fano, il 7 gennaio 2026, si è verificato un episodio di violenza quando un controllore è stato aggredito da un passeggero sprovvisto di biglietto. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Seta ReggioEmilia Argomenti discussi: Veneto – Caos su un bus: autista aggredito, controllore ferito e tre denunce; Autista aggredito sulla linea 80, il collega al Pronto soccorso: tre denunciati; Trovato sul treno senza biglietto. Picchia il controllore alla stazione; Altro brutto episodio sulla linea 1: controllore Atb aggredito e spintonato da un ragazzo. Controllore del bus aggredito da un gruppo di maranza senza biglietto: finisce all’ospedalePreso a calci e pugni, poi spinto a terra davanti al piazzale dell’istituto superiore Gobetti a Scandiano. Indagano i carabinieri: al vaglio le telecamere a bordo dell’autobus per identificare i respo ... msn.com Aggressione sul bus Cotral a Fiumicino: controllore colpito da un ragazzo senza bigliettoUn controllore del Cotral è stato aggredito da un ragazzo trovato senza biglietto sull'autobus. I fatti sono accaduti giovedì 22 gennaio sulla linea Ostia-Fiumicino Darsena, con il giovane che è stato ... romatoday.it Durante una normale verifica dei biglietti alla stazione autolinee di Bergamo, un controllore è stato prima insultato e poi aggredito fisicamente. - facebook.com facebook Aggressione sul Cotral a Fiumicino: controllore colpito da un passeggero senza biglietto ilfaroonline.it/2026/01/24/agg… #news #notizie #cronaca x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.