Aggressione sul bus Cotral a Fiumicino | controllore colpito da un ragazzo senza biglietto

Giovedì 22 gennaio, sulla linea Cotral Ostia-Fiumicino Darsena, un controllore è stato aggredito da un ragazzo senza biglietto a Fiumicino. L’intera vicenda si è conclusa con la denuncia del giovane da parte delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza del rispetto delle norme di viaggio e delle procedure di controllo sui mezzi pubblici.

Un controllore del Cotral è stato aggredito da un ragazzo trovato senza biglietto sull'autobus. I fatti sono accaduti giovedì 22 gennaio sulla linea Ostia-Fiumicino Darsena, con il giovane che è stato denunciato dalle forze dell'ordine.Aggredito controllore del CotralSecondo una prima.

