Valanga travolge tre scialpinisti ad Albosaggia in Valtellina un morto e un disperso

Una valanga ha travolto tre scialpinisti ad Albosaggia, in Valtellina. L’incidente si è verificato sull’Alpe Meriggio, sorprendendo il gruppo mentre scendeva in neve fresca. Uno dei tre è riuscito a salvarsi, uscendo da solo dalla massa di neve, mentre gli altri sono rimasti sepolti. Purtroppo, una persona è morta e un disperso ancora non si sa. I soccorritori hanno recuperato il corpo e continuano le ricerche dell’altro scialpinista scomparso. La zona è stata messa in sicurezza

