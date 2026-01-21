Centro rifiuti | Sondrio fa squadra con Albosaggia Caiolo Castione e Montagna

A Sondrio, è stato inaugurato un nuovo Centro Intercomunale di Raccolta in via Ventina, realizzato con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del conferimento dei rifiuti e ampliare le possibilità di gestione delle tipologie di rifiuto domestico. L’iniziativa coinvolge anche i comuni di Albosaggia, Caiolo, Castione e Montagna, contribuendo a ottimizzare il servizio e favorire pratiche più sostenibili per i cittadini.

Una migliore organizzazione del conferimento a vantaggio degli utenti e più ampie possibilità di gestione delle tipologie di rifiuto domestico: è questo il duplice obiettivo del nuovo Centro Intercomunale di Raccolta, realizzato in via Ventina, a Sondrio, che verrà inaugurato nei primi giorni di.

