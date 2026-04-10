Senior Housing | San Giovanni realizza un nuovo modello di abitare per anziani

Arezzo, 10 aprile 2026 – È stato annunciato il completamento di un nuovo complesso dedicato all’assistenza e all’abitare degli anziani, promosso da un ente locale. La struttura si distingue per aver adottato un modello innovativo, pensato specificamente per rispondere alle esigenze di questa fascia di popolazione. La realizzazione, partita alcuni anni fa, ha coinvolto diverse fasi di progettazione e costruzione, portando alla creazione di un luogo destinato a offrire servizi e spazi dedicati agli anziani.

Arezzo, 10 aprile 2026 – . Firma del protocollo tra K2B, Consorzio Fabrica e Banca Valdarno alla presenza della sindaca Vadi. Conferenza stampa per la firma del protocollo d’intesa tra la cooperativa sociale K2B e il Consorzio Fabrica con il coordinamento di Banca Valdarno. Il progetto Senior Housing consentirà la realizzazione di nuovi alloggi per anziani e di un nuovo modello abitativo. La conferenza si terrà alle ore 10 di lunedì 13 aprile nei locali della Direzione generale di Banca Valdarno al numero 4 di via Montegrappa a San Giovanni. Interverranno il Presidente dell’istituto, Gianfranco Donato; quello del consorzio Fabrica, Lorenzo Terzani e l’Amministrare delegato della cooperativa sociale K2B, Gabriele Mecheri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Senior Housing: San Giovanni realizza un nuovo modello di abitare per anziani Leggi anche: Sociale: a Roma 250 mila anziani soli, parte festival co-housing per nuovo modello d’abitare Roma: anziani e agricoltura, un nuovo modello di welfare dal co-housing C.A.RE.Un progetto innovativo sta prendendo forma nella campagna romana: la cooperativa Agricoltura Nuova ha presentato un piano al Campidoglio per creare...