Roma | anziani e agricoltura un nuovo modello di welfare dal co-housing CARE

A Roma, la cooperativa Agricoltura Nuova ha presentato un progetto di co-housing agricolo per anziani, cercando di offrire un nuovo modello di welfare e di integrazione sociale. Il progetto nasce dalla volontà di collegare le campagne romane alla vita quotidiana degli anziani, attraverso un sistema che combina abitazioni e attività agricole. L’obiettivo è creare uno spazio dove gli anziani possano vivere in comunità, coltivare terreni e mantenere un legame diretto con la terra. La proposta è stata illustrata al Campidoglio, con l’intento di promuovere un modo diverso di invecchiare in modo attivo e condiviso.

Dalla campagna alla comunità: a Roma, un co-housing agricolo per anziani ridisegna il welfare. Un progetto innovativo sta prendendo forma nella campagna romana: la cooperativa Agricoltura Nuova ha presentato un piano al Campidoglio per creare un co-housing agricolo dedicato alla terza età, denominato C.A.RE (Comunità Agricola Residenziale). L'iniziativa, nata da un'esperienza di comunità di oltre quarant'anni, mira a offrire un'alternativa all'isolamento e alle tradizionali forme di assistenza, promuovendo l'invecchiamento attivo e la solidarietà intergenerazionale attraverso la riqualificazione di un'area agricola.