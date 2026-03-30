Sociale | a Roma 250 mila anziani soli parte festival co-housing per nuovo modello d’abitare

A Roma, circa 250 mila anziani vivono da soli, secondo le stime ufficiali. In Italia, sono quasi 10 milioni le persone che risiedono senza conviventi, di cui oltre 3 milioni hanno più di 65 anni. Recentemente è stato avviato un festival dedicato al co-housing, un modello di abitare condiviso che mira a offrire alternative di socialità e supporto per questa fascia di popolazione.

In Italia, attualmente, ci sono quasi 10 milioni di persone che vivono da sole. Tra queste, si stima che oltre 3 milioni siano anziani con più di 65 anni. È interessante notare come stia crescendo, in modo significativo, il numero di individui che vivono soli nella fascia di età compresa tra i 45 e i 64 anni. A Roma, si registrano circa 250 mila anziani soli e il Comune sta lavorando, in collaborazione con i Municipi, per realizzare diverse strutture di co-housing, con una capienza massima di 300 posti. “È un po’ una goccia nel mare”, ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l’inaugurazione del Festival del co-housing, un evento organizzato dall’assessorato alle Politiche sociali capitolino presso l’Auditorium Parco della Musica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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