Semaglutide e tirzepatide più peso perso o effetti collaterali con specifiche varianti genetiche | lo studio USA

Uno studio condotto negli Stati Uniti ha analizzato come varianti genetiche specifiche influenzano la risposta a farmaci come semaglutide e tirzepatide. I ricercatori hanno scoperto che alcune persone con determinate variazioni genetiche tendono a perdere più peso o a manifestare effetti collaterali più evidenti durante il trattamento con questi farmaci. I risultati potrebbero contribuire a personalizzare le terapie per chi utilizza queste molecole.

Ricercatori americani hanno determinato che le persone che assumono tirzepatide o semaglutide possono perdere più peso (o avere più effetti collaterali) se presentano determinate varianti genetiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tirzepatide e Semaglutide: 5 consigli per ridurre gli effetti collaterali

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