Semaglutide e cecità improvvisa farmaco per perdere peso associato a un rischio più alto | lo studio

Un team di ricerca canadese ha scoperto che la formulazione di semaglutide usata per la perdita di peso, conosciuta come Wegovy, è collegata a un rischio più elevato di cecità improvvisa rispetto a quella impiegata nel trattamento del diabete di tipo 2, come Ozempic. Lo studio ha analizzato i dati disponibili e ha evidenziato questa differenza tra le due formulazioni del farmaco.

Un team di ricerca canadese ha fatto emergere che la formulazione per perdere peso della semaglutide (Wegovy) è associata a un rischio superiore di cecità improvvisa rispetto a quella contro il diabete di tipo 2 (Ozempic). La condizione, chiamata NAION, può essere permanente. Negli uomini il rischio sarebbe triplo rispetto alle donne. Saranno necessari studi più approfonditi per confermare l'associazione con il grave effetto collaterale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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