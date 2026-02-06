Incidente tra un' auto e una moto all?incrocio tra via Castellana e via Sile | morto il centauro 26enne
Questa mattina, all’incrocio tra via Castellana e via Sile a Vedelago, un incidente tra un’auto e una moto ha avuto conseguenze tragiche. Un uomo di 26 anni, il centauro coinvolto, è morto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma sul posto sono arrivati i soccorritori che non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le forze dell’ordine raccolgono le testimonianze e cercano di capire cosa sia successo.
VEDELAGO (TREVISO) - Tragedia oggi, venerdì 6 febbraio, all’incrocio tra via Castellana e via Sile a Vedelago, in provincia di Treviso. Lo scontro tra un’auto e una moto ha portato al decesso di un ragazzo di origini straniere sbalzato sull’asfalto dopo l’urto. La vittima dell'incidente è un 26enne del Burkina Faso. I soccorsi Sul posto il Suem 118 e l’Elisoccorso da Treviso. Nonostante i tentativi di rianimare il motociclista, quest’ultimo è morto a causa del trauma subito. Suo posto anche la polizia locale per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
