Sedicenne accoltellato a morte al Novi Sad condanna a 22 e sette mesi

Un sedicenne è stato ucciso nel marzo 2023 nel parco Novi Sad di Modena durante una lite violenta che ha coinvolto bastoni e coltelli. Questa mattina è stata emessa una sentenza di condanna a 22 anni e 7 mesi di carcere per uno dei tre presunti responsabili. La vittima era di origine pakistana e l'episodio si è verificato in un contesto di tensione tra giovani nel parco della città.

Modena, 10 aprile 2026 – Condannato a 22 anni e 7 mesi uno dei tre presunti autori dell’omicidio di Muhammad Arham sedicenne pakistano accoltellato a morte nel marzo del 2023 al parco Novi Sad di Modena a seguito di una violenta lite con bastoni e, appunto, lame. Il giovane, maggiorenne ed anch’esso pakistano, era stato individuato, assieme a due connazionali minorenni (che hanno ricevuto pene sopra i 14 anni in un altro procedimento al tribunale dei minori) quale autore materiale del delitto. Ad oggi l’imputato condannato in tribunale a Modena, per il quale l’accusa aveva chiesto una pena di vent’anni, dunque inferiore, risulta ancora latitante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sedicenne accoltellato a morte al Novi Sad, condanna a 22 e sette mesi Leggi anche: Torna il Mercato Straordinario al Parco Novi Sad Al Parco Novi Sad domenica 12 aprile torna "Fatto in Italia"Con la stagione primaverile ormai nel vivo, i banchi dell'Evento Fatto in Italia si rinnovano con le ultime novità: tendenze colorate, nuove...