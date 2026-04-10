Nella zona di Secondigliano, una sparatoria si è verificata durante la notte, provocando il ferimento di un uomo di 44 anni. La vittima è stata colpita da alcuni proiettili e soccorsa sul posto. Le forze dell'ordine stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Non sono ancora state rese note ulteriori dettagli sull’accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una sparatoria è avvenuta a Napoli, nel quartiere di Secondigliano, sotto gli occhi di numerosi testimoni. L’episodio si è consumato intorno alla mezzanotte di venerdì 10 aprile 2026 lungo il corso Secondigliano, una delle arterie principali della zona, ancora frequentata da persone in quel momento. Salvatore Marino, un uomo di 44 anni, è stato colpito a una gamba e a un fianco da alcuni proiettili. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale Cardarelli, dove la prognosi è riservata, sebbene le sue condizioni non siano gravi e non si teme per la vita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Secondigliano: uomo colpito da proiettili in una sparatoria notturna. Indagini in corso.

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