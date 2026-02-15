Sparatoria in via Capo Passero ferito un uomo in scooter | indagini in corso

Una sparatoria in via Capo Passero ha lasciato un uomo in scooter ferito, probabilmente a causa di una lite tra bande rivali. La sparatoria è avvenuta alle 3,30 di questa notte, vicino a un bar frequentato da giovani. I testimoni hanno riferito di aver sentito diversi colpi di pistola e di aver visto il motociclista scappare dopo essere stato colpito. I soccorritori lo hanno portato subito all’ospedale Garibaldi Centro, dove ora si trova sotto osservazione. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Tutti da chiarire i contorni dell'episodio che è avvenuto intorno alle 3,30 del mattino nel quartiere di San Giovanni Galermo, spesso al centro delle cronache per lo spaccio di stupefacenti Sparatoria intorno alle 3,30 del mattino in via Capo Passero. Un uomo a bordo di uno scooter è stato ferito e trasportato dai soccorsi all'ospedale Garibaldi Centro. L'uomo, ricoverato con prognosi riservata, non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto della sparatoria sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile. Gli agenti avrebbero rinvenuto diversi bossoli sull'asfalto. Sono in corso le indagini avviate dalla mobile per chiarire tutti i contorni della vicenda.