Seconda categoria le partite di oggi Big match ad Apecchio Viridissima-Vadese

Oggi si gioca un grande match ad Apecchio tra Viridissima e Vadese. I tifosi sono già arrivati allo stadio, pronti a sostenere le proprie squadre. Nel campionato di Seconda categoria, anche questa giornata promette emozioni con sette partite nel girone A. La tensione è alta, e gli spettatori si aspettano un match combattuto fino all’ultimo minuto.

Anche oggi non mancherà il divertimento per i numerosi tifosi che seguono il campionato di Seconda. Nel girone A si giocano sette anticipi. Questo il programma (ore 15). Viridissima Apecchio-Vadese. La capolista va dai 'vicini' di casa per portare valore aggiunto al suo percorso, ma sa di dover affrontare una squadra 'tosta' e con ottimo giocatori (Fall, Smacchia, Tombari, Fabbri e altri). "Sicuramente – sottolinea il presidente-giocatore dell'Apecchio Stefano Pierotti – per noi è una partita importante ai fini della classifica, visto che dobbiamo recuperare il terreno perso, la Vadese verrà ad Apecchio per conquistare i 3 punti e mantenere il vantaggio sulle seconde, certamente vorremmo tenere aperto il campionato e fare un dispetto ai nostro cugini".

