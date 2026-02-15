Seconda categoria Vadese tre punti d’oro con Piandimeleto

La Vadese ha ottenuto una vittoria fondamentale contro Piandimeleto, portando a casa tre punti che rafforzano la sua posizione in classifica. La partita si è conclusa 2-1, con un gol decisivo segnato negli ultimi minuti, che ha sorpreso gli avversari e portato entusiasmo tra i tifosi locali. La squadra ha mostrato grinta e determinazione, riuscendo a sfruttare al meglio le occasioni create sul campo. Nel frattempo, altre squadre del girone hanno raccolto risultati diversi, contribuendo a un quadro di incontri ricco di sorprese e riconferme.

SECONDA CATEGORIA – 20^ giornata Girone A Ca Gallo-Viridissima Apecchio 4-0; Cagliese-Santa Cecilia 2-0; Isola di Fano-Carpegna 0-0; Pole Calcio-Casinina 1-3; Sammartinese-Santangiolese 2-0; Vadese-Piandimeleto 2-1; Vigor San Sisto-Tavoleto 1-4; Vis Canavaccio-Cantiano 0-1. Classifica: Vadese 41 (foto); Ca Gallo 34; Casinina, Cantiano 32;Vigor San Sisto, Sammartinese, Tavoleto 31; Cagliese 28; Pole, Carpegna 27; Viridissima Apecchio 25; Piandimeleto 23; Vis Canavaccio 22; Santa Cecilia 17; Isola di Fano 14; Santangiolese 10. Prossimo turno: Viridissima Apecchio-Vis Canavaccio; Cantiano-Sammartinese; Carpegna- Ca Gallo; Casinina-Isola di Fano; Santa Cecilia-Pole Calcio; Piandimeleto-Vigor San Sisto; Santangiolese-Vadese; Tavoleto-Cagliese.