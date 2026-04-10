Sebastiano Caputo a TPI | Con la letteratura racconto ciò che non posso con il giornalismo

Sebastiano Caputo, giornalista con esperienze in zone di guerra come Siria, Iraq, Afghanistan e Ucraina, ha affermato a TPI che attraverso la letteratura riesce a narrare aspetti che il giornalismo non sempre può comunicare. La sua attività professionale lo ha portato ad affrontare situazioni difficili, ma spesso le limitazioni di spazio e tempo nei reportage non gli hanno consentito di condividere ogni dettaglio.

Sebastiano Caputo ha attraversato, per lavoro, zone di guerra in Siria, Iraq, Afghanistan, Ucraina. Ma il suo lavoro di reporter in giro per il mondo non gli ha sempre permesso di raccontare tutto. «Il giornalismo insegue la notizia ma a me interessa il viaggio, l’avventura», racconta a TPI. Così per regalarci anche le sfumature, che spesso non trovano spazio sui giornali, si è rivolto alla letteratura con il suo primo romanzo “Daua”, descritto dall’autore come «un “grande gioco da tavola umano”, con regole, codici e rituali». Com’è stato cimentarsi con il suo primo romanzo? «Per un cronista è un esercizio straordinario, che permette di raccontare pezzi di avventura che nei reportage non possono trovare spazio per motivi di riservatezza e sicurezza, sia personali che delle proprie fonti. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Sebastiano Caputo a TPI: “Con la letteratura racconto ciò che non posso con il giornalismo” Letteratura su TikTok: la professoressa Carla Lattanzi porta i grandi classici sui social con il progetto Capsule di LetteraturaLa docente Carla Lattanzi usa TikTok per insegnare letteratura, mostrando le debolezze dei grandi autori e riavvicinando giovani e adulti alla... “Daua” di Sebastiano Caputo: un romanzo d’intelligence per riscoprire il valore della vita avventurosaGiovanni Scorretti è un agente segreto che ha il compito di recuperare il suo amico Alessandro, rapito in Medio Oriente da un gruppo paramilitare.