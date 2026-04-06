È stato pubblicato “Daua” di Sebastiano Caputo, un romanzo che intreccia elementi di intelligence e avventura. La storia segue Giovanni Scorretti, un agente segreto incaricato di ritrovare il suo amico Alessandro, rapito in Medio Oriente da un gruppo paramilitare. La narrazione si concentra sulle azioni dell’agente e sulle sue operazioni in territori pericolosi. Il libro si propone di riscoprire il valore di uno stile di vita avventuroso attraverso una trama ricca di colpi di scena.

Giovanni Scorretti è un agente segreto che ha il compito di recuperare il suo amico Alessandro, rapito in Medio Oriente da un gruppo paramilitare. Non è l’incipit di un articolo di cronaca, ma la trama di Daua, il nuovo romanzo del giornalista Sebastiano Caputo, già reporter di guerra, pubblicato da Paesi edizioni. Si tratta di un racconto che coinvolge gli scenari della Roma bene, oltre che quella più periferica, ma anche l’Iran, l’Afghanistan e l’Ucraina. Il protagonista deve fare i conti, in quanto membro dell’intelligence italiana, con una giornalista di cui è innamorato. Si chiama Maria e nasconde un oscuro segreto dietro la vita professionale, che Giovanni scoprirà solo alla fine della loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Daua” di Sebastiano Caputo: un romanzo d’intelligence per riscoprire il valore della vita avventurosa

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Sebastiano Caputo. . Vicina e Media Italia. E poi Daua, Demarcazioni, Spazio Sette. Dal 3 aprile in libreria, in anteprima ad Ascoli Piceno e Roma. Stamattina su Agorà, Rai3. facebook