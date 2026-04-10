Scuole il CNRE | Serve un piano nazionale di demolizione e ricostruzione

Il Centro Nazionale per la Ricostruzione Ecologica ha diffuso una nota in cui sottolinea la necessità di un piano nazionale dedicato alla demolizione e ricostruzione delle scuole. La richiesta arriva in seguito alle criticità emerse negli edifici scolastici, considerati insufficienti in termini di sicurezza e adeguatezza. L’ente evidenzia come la mancanza di un intervento coordinato abbia rallentato i lavori di adeguamento e miglioramento delle strutture.

Roma, 10 aprile 2026 – Il Centro Nazionale per la Ricostruzione Ecologica (CNRE) richiama con forza l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla drammatica condizione del patrimonio edilizio scolastico italiano dopo l’annuncio dei ministeri dell’Istruzione e delle Finanze per un investimento in oltre 400 scuole per lavori antisismici. “A oltre vent’anni dalla tragedia di San Giuliano di Puglia, che ha segnato profondamente la coscienza del Paese – afferma il presidente del Cnre Claudio Del Medico Fasano – l’Italia continua a intervenire in modo frammentario e insufficiente. Gli investimenti annunciati per lavori antisismici su centinaia di edifici scolastici rappresentano un passo, ma non una soluzione strutturale”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Edilizia scolastica obsoleta in Italia: il 40% degli edifici necessita di adeguamento urgente o ricostruzione. Cnre denuncia carenze antisismiche e rischio radon per 60mila plessiIl sistema scolastico presenta criticità strutturali di ampia portata: il 40% degli edifici necessita di interventi urgenti di adeguamento o di... I lupi sono sempre di più: "Serve un piano nazionale""La Regione da diversi anni sta utilizzando tutte le misure consentite dalla normativa nazionale per ridurre gli impatti dei lupi su allevamenti e...