Edilizia scolastica obsoleta in Italia | il 40% degli edifici necessita di adeguamento urgente o ricostruzione Cnre denuncia carenze antisismiche e rischio radon per 60mila plessi

In Italia, quasi la metà delle scuole ha bisogno di interventi immediati. Il sistema edilizio delle scuole si sta sgretolando: il 40% degli edifici è vecchio, pericoloso e non a norma. Ci sono rischi di terremoti e di radon, e più di 60 mila plessi sono in condizioni di emergenza. Le carenze si vedono chiaramente, e le istituzioni devono intervenire subito per garantire sicurezza e qualità agli studenti.

Il sistema scolastico presenta criticità strutturali di ampia portata: il 40% degli edifici necessita di interventi urgenti di adeguamento o di completa ricostruzione. La denuncia arriva da Claudio Del Medico Fasano, presidente del Cnre (Consorzio nazionale per la ricostruzione ecologica), durante l'incontro sulla sicurezza strutturale delle scuole organizzato a Roma da Federcontribuenti il 20 gennaio 2026. Il patrimonio edilizio scolastico italiano versa in condizioni critiche, aggravate dalla mancanza di dati precisi sull'adeguamento antisismico. Lo stanziamento di 145 milioni di euro per verifiche di vulnerabilità e progettazione di interventi, risalente a dieci anni fa, non ha prodotto risultati chiari sulla effettiva messa in sicurezza degli edifici.

