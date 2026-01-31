I lupi continuano ad aumentare in Italia. Gli allevatori e le comunità locali chiedono un piano nazionale, mentre la Regione si difende dicendo di aver già adottato tutte le misure possibili. La presenza dei lupi si fa sempre più visibile e preoccupante, e ora si cerca una soluzione efficace.

"La Regione da diversi anni sta utilizzando tutte le misure consentite dalla normativa nazionale per ridurre gli impatti dei lupi su allevamenti e comunità locali". In altri termini, più di così non si può fare, in attesa di un piano di gestione nazionale. Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura, lo ha ribadito ieri mattina nella sala del consiglio del municipio di Rimini dove si sono riuniti i sindaci della provincia per fare il punto sulla presenza del lupo sul territorio. Erano presenti anche la prefettura e le forze dell’ordine. Ad ascoltare l’assessore anche le associazioni degli agricoltori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I lupi sono sempre di più: "Serve un piano nazionale"

Approfondimenti su Lupi Numeri

Recenti segnalazioni indicano la presenza di un branco di lupi nelle vicinanze di zone abitate, come nel territorio di Sesto Fiorentino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

[Pack] Renasceu como Imperador fantoche… e humilha a Imperatriz-Mãe ao vivo!

Ultime notizie su Lupi Numeri

Argomenti discussi: Attenti al lupo! L’allarme degli allevatori: Sono sempre più numerosi e aggressivi; I lupi sono sempre di più: Serve un piano nazionale; Il lupo senza confini; A San Gimignano è allarme lupi! Avvistamenti sempre più frequenti nelle campagne vicino alla città.

Perché i lupi vivono in branco: quanto è importante la socialità e che ruolo ha nella vita dei lupiI lupi sono predatori sociali e vivono in branco, l'unità familiare di solito composta da una coppia riproduttiva e dai loro figli di una o più generazioni ... fanpage.it

Chernobyl, i lupi (mutanti) si sono evoluti per sopravvivere al cancro: il disastro nucleare e la resilienza alle malattieIl 26 aprile 1986, un disastro colpì Chernobyl, al confine tra Ucraina e Bielorussia: diverse esplosioni provocarono una fusione nucleare. L'evento apocalittico ... ilmessaggero.it

LUPI IN PROVINCIA Ora serve un salto di qualità, ha annunciato: il piano di gestione nazionale del lupo è fermo al 2002, e serve un quadro normativo aggiornato. - facebook.com facebook

#Agricoltura. #Lupi, il 30/1 a Rimini convocato da @RegioneER incontro con Provincia, sindaci, prefetto, questore e carabinieri per fare punto su strategia contenimento. @AlessioMammi: “Facciamo nostra parte ma serve nuovo piano nazionale" La #notizia x.com