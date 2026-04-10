Negli ultimi mesi, i dati sulla dispersione scolastica mostrano una diminuzione significativa, in particolare nelle regioni del Sud. La Campania, in particolare, ha registrato un calo consistente, contribuendo a ridurre il divario tra Nord e Sud. Questo miglioramento si riflette in una nuova distribuzione delle tendenze educative nel paese, con effetti visibili sui livelli di abbandono scolastico nelle aree meridionali.

La dispersione scolastica arretra con decisione e ridisegna la geografia educativa del Paese, ma segna un cambio di passo che attraversa soprattutto il Mezzogiorno. La nuova rilevazione diffusa da Istat certifica nel 2025 un tasso nazionale dell’8,2%. È il punto più basso dell’ultimo ciclo statistico e consente al Paese di superare con cinque anni di anticipo l’obiettivo europeo fissato al 9% dall’Agenda 2030 dell’Unione europea. Ma tra le regioni del Sud, la Campania segna un grande cambiamento: nel 2018 la dispersione era inchiodata al 18,4%, con un aumento nell’anno del lockdown, per poi migliorare nettamente al punto che nel 2025 si è dimezzata, raggiungendo il 9,7%, e colmando i divari con il Nord. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scuola, giù la dispersione: con il traino Campania colmato il gap Sud-Nord

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