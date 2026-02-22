Tabellone playoff Serie A1 volley femminile 2026 | Conegliano favorita per lo scudetto Milano e Scandicci ci provano

Il tabellone dei playoff di Serie A1 di volley femminile si forma dopo che le otto squadre meglio classificate hanno concluso la regular season. Conegliano, che ha conquistato il primo posto, si prepara a difendere il titolo, mentre Milano e Scandicci cercano di mettere in difficoltà la favorita. Le squadre si sfideranno in incontri diretti, con partite che si prevedono molto combattute. La prima sfida si gioca tra le concorrenti più accreditate.

Si è delineato il tabellone dei playoff scudetto di volley femminile. Al termine della regular season della Serie A1, le migliori otto classificate hanno staccato il biglietto per gli scontri a eliminazione diretta che assegneranno il titolo. Si partirà con i quarti di finale al meglio delle tre partite (passa il turno chi ne vince due), poi le semifinali al meglio dei cinque incontri (fa festa chi si impone in tre confronti) e la finale sulla distanza dei cinque match. Conegliano ha chiuso il campionato al primo posto in classifica e incrocerà Busto Arsizio, ottava dopo le ventisei serrate giornate del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Volley femminile: Conegliano, Scandicci e Milano blindano le posizioni in Serie A1. Perugia retrocessa, che lotta salvezza!Il nome di Conegliano, Scandicci e Milano si conferma tra le prime tre posizioni della Serie A1 di volley femminile, perché queste squadre hanno già centrato i rispettivi obiettivi di classifica.

LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa provano ad allungareEgli ha segnato il punto decisivo nel match tra Milano e Scandicci, spingendo le padrone di casa a cercare di allungare il vantaggio.

