Federico Valicenti, chef e ricercatore di sapori, ha presentato il suo nuovo romanzo intitolato Rocco Scotellaro – Il profumo della memoria. L’opera analizza la figura del noto intellettuale di Tricarico, focalizzandosi su aspetti legati alla dimensione sensoriale e gastronomica. La pubblicazione si inserisce nel panorama letterario e culturale, offrendo una rilettura originale del personaggio storico attraverso un’ottica inedita.

Lo chef e ricercatore di sapori Federico Valicenti ha presentato il suo nuovo romanzo intitolato Rocco Scotellaro – Il profumo della memoria, un’opera che rilegge la figura del celebre intellettuale di Tricarico attraverso una lente inedita legata alla dimensione sensoriale e gastronomica. L’approccio dell’autore trasforma il cibo in un potente veicolo di significati politici e identitari, collegando la storia della Basilicata al concetto di appartenenza territoriale. Il pane come ponte tra l’emigrazione e le radici lucane. Nel cuore della narrazione proposta da Valicenti, l’elemento alimentare smette di essere semplice nutrimento per assumere i connotati di un simbolo sociale e di lotta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scotellaro tra pane e politica: il nuovo romanzo che sa di Basilicata

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