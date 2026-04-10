Scoppia un incendio nel dormitorio del Conservatorio di Milano | evacuate 30 persone
Nella mattinata del 10 aprile, un incendio si è sviluppato nel dormitorio di un conservatorio milanese. L'evento ha coinvolto circa 30 persone, che sono state evacuate in via precauzionale. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Al momento, non sono state riportate vittime o feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Un incendio è scoppiato nella mattinata del 10 aprile all'interno del dormitorio del Conservatorio di Milano. Trenta persone sono state evacuate e le fiamme sono state domate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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