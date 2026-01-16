Como incendio al dormitorio per bisognosi | evacuate 40 persone nella notte

Nella notte di Como si è verificato un incendio all’interno di un dormitorio per persone in difficoltà, situato nell’ex caserma dei Carabinieri di via Borgovico 150. L’incendio ha reso necessario l’evacuazione di 40 persone, che sono state messe in sicurezza. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio e le condizioni dei coinvolti. La situazione è sotto controllo grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Incendio in un dormitorio per bisognosi a Como: evacuate 40 persone nella notte. Paura nella notte a Como per un incendio divampato all'interno di un edificio adibito a dormitorio per persone bisognose, ospitato nell'ex caserma dei Carabinieri di via Borgovico 150. L'allarme è scattato intorno all'1.30, quando la Sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando provinciale è stata allertata per le fiamme che avevano interessato una porta e un bagno della struttura. Sul posto è intervenuta in pochi minuti la squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di via Valleggio, con autopompa e modulo specifico per incendi in spazi ristretti.

Pochissimi minuti dopo che il 15enne della provincia di Como aveva lasciato il locale, “uno o due”, le fiamme erano già al piano di sopra. “Prima di uscire, ho informato la guardia di sicurezza che c’era un incendio nel seminterrato, è sceso a vedere. Altre pers - facebook.com facebook

Como All’interno dello stabile, da tempo dismesso, sono stati trovati dei giacigli x.com

